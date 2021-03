Italia isi propune sa vaccineze 80% din populatie pana la sfarsitul lunii septembrie

Francesco Paolo Figliuolo, general al armatei si noul comisar special pentru coronavirus, a lansat un plan national de administrare a 500.000 de doze pe zi la capacitate maxima, potrivit unui document al guvernului.Italia a inregistrat 101.881 de decese de la izbucnirea epidemiei in tara, in februarie 2020, fiind al doilea cel mai mare numar din Europa dupa Marea Britanie si pe locul sapte in lume.Pana in prezent, Italia a raportat 3,2 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Aproximativ 1,95 milioane de italieni, echivalentul a doar 3,8% din populatia eligibila, au primit pana acum doua vaccinuri, provocand critici publice cu privire la ritmul lent al campaniei, ceea ce a dus la numirea lui Figliuolo. Italia se asteapta sa primeasca un numar tot mai mare de vaccinuri , livrarile totale urmand sa creasca de la 15,7 milioane de doze in primul trimestru la 52,5 milioane intre aprilie si iunie si la un varf de 84,9 milioane in al treilea trimestru, se arata in document.Planul prevede cresterea numarului de operatorii de sanatate care administreaza vaccinuri prin consolidarea unui acord existent de angajare a medicilor de familie si prin utilizarea medicilor stomatologi, a medicilor stagiari, a medicilor din Federatia Italiana de Medicina Sportiva si altii.Pe langa facilitatile de asistenta medicala deja in functiune ca puncte de vaccinare, Italia va folosi cazarme militare, centre de productie, puncte de vanzare cu amanuntul, sali de sport, scoli si facilitatile bisericii catolice.Putin sub 51 de milioane de italieni sunt eligibili pentru vaccin si 60% dintre acestia ar putea fi vaccinati pana la sfarsitul lunii iulie, atingand primul prag pentru imunitatea de turma, se arata in document.