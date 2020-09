Italienii voteaza duminica si luni la un referendum asupra reducerii numarului de parlamentari de la 945 la 600

Daca amendamentul constitutional va fi aprobat prin vot, Camera Deputatilor de la Roma va avea incepand din urmatoarea legislatura 400 de membri, fata de 600 in prezent, in timp ce Senatul va avea 200, fata de 315 la ora actuala, relateaza joi agentia EFE.Referendumul fusese programat initial pentru luna martie, dar a fost amanat din cauza pandemiei. Odata cu acesta se vor desfasura si alegerile regionale in provinciile Liguria, Valle d'Aosta, Veneto, Marcas, Toscana, Campania si Apulia.Circa 51 de milioane de italieni cu drept de vot pot veni la urne in cele doua zile ale referendumului, care va fi a sasea consultare constitutionala din istoria Republicii Italiene, dupa cele desfasurare in anii 2001, 2006 si 2016. Nu va exista un cvorum de participare, asadar referendumul va fi validat indiferent de rata prezentei la urne.Legea de revizuire a Constitutiei a fost deja aprobata anul trecut de parlamentul italian cu doua treimi din voturi, astfel ca nu ar mai fi fost nevoie de convocarea unui referendum, cu exceptia cazului in care acesta ar fi fost cerut de o parte a legislativului, o solicitare privind amanarea implementarii reformei venind in decembrie 2019 din partea unui grup de 71 de parlamentari.In favoarea acestei reforme a pledat in mod special formatiunea de guvernamant Miscarea Cinci Stele (M5S), mentionand necesitatea reducerii costurilor si a eficientizarii institutiilor, in contextul in care in prezent " Italia are un parlamentar la fiecare 63.000 de locuitori, proportia cea mai ridicata in Europa". Daca "Da" va iesi castigator la referendum, in legislativ vor fi accelerate dezbaterile politice, care in prezent se prelungesc din cauza numarului mare de amendamente pentru proiectele de lege prezentate, si vor fi realizate anual economii de circa 100 de milioane de euro, explica M5S.In schimb, cei care se opun reducerii numarului de parlamentari sustin ca economiile nu vor fi atat de mari cat declara M5S si cred ca va fi afectata reprezentativitatea legislativului.Totusi, pe langa M5S, reforma este de asemenea sustinuta de Partidul Democrat (PD - de centru-stanga) si de partidul de stanga Liberi si Egali, formatiuni din coalitia guvernamentala, dar si de formatiunea ultranationalista Fratii Italiei si Liga de extrema dreapta a lui Matteo Salvini.Al patrulea partid membru al coalitiei de guvernare, Italia Viva, condus de fostul premier Matteo Renzi, a transmis alegatorilor sai sa voteze conform propriei optiuni, dar a calificat reforma propusa drept "inutila" si crede ca solutia ar consta in retragerea functiei de legislator in cazul Senatului, propunerea supusa votului popular la referendumul din 2016, insa care a fost atunci respinsa, ceea ce a condus la demisia lui Renzi de la conducerea guvernului.Si fostul premier Silvio Berlusconi , liderul partidului conservator Forza Italia, si-a indemnat electoratul sa voteze cum ii dicteaza constiinta, opinia sa fiind ca reforma propusa "limiteaza reprezentativitatea si reduce democratia". "Aceasta reforma este prost facuta, doar taie mandate in mod demagogic: vor fi parti intregi ale tarii care nu vor avea reprezentativitate teritoriala", a declarat Antonio Tajani, fostul presedinte al Parlamentului European si in prezent membru in Forza Italia.Daca optiunea "Da" iese castigatoare, partidele vor trebui sa discute daca schimba legea electorala sau daca o vor mentine si vor reduce in schimb numarul circumscriptiilor electorale.