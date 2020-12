Mai multi oameni din cel mai bogat oras italian raman fara bani si devin clientii caselor de amanet: "ceasuri Rolex, coliere Cartier"

Autoritatile locale din Milano au alocat luna trecuta ajutoare sociale in valoare de 700.000 de euro pentru alimente si cheltuieli utilitare. Municipalitatea a primit 36.000 de cereri de ajutor pentru mancare. A aprobat 15.800, la care s-au adaugat apoi inca 5.400. Ceilalti nu indeplineau criteriile, scrie Digi24.ro Italienii care au ramas fara bani recurg la casele de amanet pentru a-si cumpara cele de stricta necesitate. Giuseppe Gentile, directorul retelei de amanet ProntoPegno, estimeaza o crestere cu 30% a bunurilor amanetate in Milano, comparativ cu anul trecut."Vedem obiecte cu o valoare mai mare decat in alte orase - ceasuri Rolex, coliere Cartier. Asta arata ca si oamenii bogati au probleme cu banii", a spus el.Unul dintre cele mai bogate orase din lume, cu aproximativ 5,5 milioane de oameni, a ajuns sub pragul saraciei in Italia, anul acesta, ridicand numarul total al celor care traiesc in lipsuri la 14 milioane, adica aproape unul din patru italieni.