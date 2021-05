Regimul aspru de detentie pentru mafiotii italieni contravine Constitutiei, a decis Curtea Constitutionala

In Italia, persoanele condamnate la detentie pe viata pentru infractiuni cu caracter mafiot nu sunt eligibile pentru eliberare conditionata sau alte concesii pentru buna purtare decat daca ofera informatii ce ar putea ajuta autoritatile in anchete.Magistratii spun ca masura este cruciala pentru a-i convinge pe mafioti sa devina informatori, insa decizia Curtii Constitutionale afirma ca ea risca sa-i puna pe condamnati in fata unei dileme de neacceptat care le pune familiile in pericol.Familiile mafiotilor care devin informatori sunt adesea tintele grupurilor de crima organizata pe care acestia le tradeaza.In decizia sa, Curtea arata ca respectivii condamnati s-ar putea confrunta cu "alegerea tragica" intre a colabora pentru a-si asigura libertatea, caz in care i-ar putea pune in pericol pe cei apropiati, si a renunta la sansa libertatii spre a-i proteja pe acestia."Colaborarea nu este in mod necesar un semn de penitenta credibila. Poate fi, la fel de bine, rezultatul unor considerente pur utilitariste in vederea avantajelor legate de aceasta', argumenteaza Curtea.Intr-o decizie similara din 2019, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a criticat regimul de detentie din Italia, afirmand ca refuzul de a coopera nu este intotdeauna rezultatul unei alegeri libere intrucat detinutii s-ar putea teme de represalii impotriva familiilor lor. Judecatorii Curtii Constitutionale italiene au cerut parlamentului sa modifice legislatia pana in mai 2022. In caz contrar, Curtea ar putea face uz de puterile sale extinse spre a impune in mod direct schimbarile legislative necesare. Italia a inasprit conditiile de detentie pentru mafiotii si militantii condamnati dupa o serie de asasinate mafiote in anii 1980 si la inceputul deceniului urmator, care au culminat in 1992 cu omorarea a doi celebri magistrati anti-mafia sicilieni, Paolo Borsellino si Giovanni Falcone.Alti condamnati la inchisoare pe viata sunt eligibili pentru eliberare conditionata dupa executarea a 26 de ani de detentie. Drepturile cetatenilor sunt in joc , iar Curtea are dreptate sa impuna o limita de timp. Revine acum parlamentului sa actioneze in consecinta", a afirmat deputatul Stefano Ceccanti, membru al Partidului Democrat, din coalitia de guvernare