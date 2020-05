Manifestatii in Italia, impotriva Guvernului Conte, in pofida interdictiilor

Ziare.

com

Adunarile, convocate prin retelele sociale, nu au fost autorizate si nu au respectat niciun fel de distantare sociala pentru a preveni riscurile de contaminare cu noul coronavirus.In capitala, in jur de 200 de persoane, unele revendicandu-se deschis de la extrema dreapta, au manifestat spre pranz in centrul istoric, denuntand guvernul Conte si strigand "Libertate".Intr-o tentativa de a evita cordonul de politie, un mic grup a scapat pe o straduta, iar alti manifestanti s-au culcat in fata vehiculelor fortelor de ordine ori au lovit cu palmele in caroserii."Am o firma cu 30 de angajati, dintre care 20 sunt in somaj tehnic. Nu au luat niciun euro de trei luni, din ce sa manance?", striga Nicola Franzoni, unul dintre organizatori. "Nu mai vrem nici aceasta Italie, nici aceasta Europa", a mai spus el.Unii participanti purtau masti, coborate adesea sub barbie, dar nimeni nu respecta distantarea sociala ceruta de autoritati pentru prevenirea transmiterii coronavirusului.La final, politia a incercat sa-i identifice pe manifestanti pentru a-i amenda. Scene identice au avut loc in centrul capitalei lombarde Milano, conform presei locale.Aproape 200 de persoane s-au adunat in Piata Domului, pentru a cere, printre altele, "un guvern ales de popor" si revenirea la lira italiana.Nici acolo, manifestantii, majoritatea purtand veste portocalii, nu respectau distantarea sociala.Primarul din Milano, Giuseppe Sala, a denuntat o manifestatie "iresponsabila" si i-a cerut sefului politiei sa-i aduca in fata justitiei pe organizatori.