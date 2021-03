Premierul italian Mario Draghi anunta ca se va vaccina cu AstraZeneca: "Fiul meu l-a primit alaltaieri in Marea Britanie"

Suspendarea a incetinit campania de vaccinare

"Nu am facut inca o rezervare, dar grupul meu de varsta se numara printre cei eligibili pentru a primi vaccinul si da, voi face AstraZeneca, fiul meu l-a primit alaltaieri in Marea Britanie , deci nu exista absolut nicio preventie, nicio indoiala", a declarat Mario Draghi, 73 de ani, in fata presei la Roma.Alaturi mai ales de Germania Franta si Spania Italia a suspendat luni ca masura de precautie administrarea vaccinului AstraZeneca dupa semnalarea unor efecte secundare potential grave.Aceasta a fost reluata vineri la o zi dupa concluziile Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), considerand "sigur si eficient" serul companiei britanico-suedeze. Pe acest fond, Agentia Italiana pentru Medicamente (AIFA) a ridicat imobilizarea unui lot de vaccinuri reprezentand peste 200.000 de doze , in timp ce tara sufera foarte mult din cauza intarzierilor in livrarile de seruri ale laboratoarele Pfizer/BioNTech, Moderna si AstraZeneca.Potrivit lui Mario Draghi, suspendarea a incetinit campania de vaccinare, "dar aceasta incetinire nu a fost dezastruoasa", partial compensata de alte vaccinuri.Circa 7,5 milioane de doze de vaccin au fost injectate de la sfarsitul lunii decembrie in Italia, dar numai 2,3 milioane de persoane au primit doua doze, conform datelor publicate in timp real de Ministerul Sanatatii.Guvernul Draghi isi propune sa tripleze ritmul vaccinarilor pentru a ajunge la 500.000 de injectii zilnic pana la jumatatea lunii aprilie, sperand sa fi vaccinat 80% din cei 60,3 milioane de italieni pana la jumatatea lunii septembrie.Noul calendar stabilit de Ministerul Sanatatii si persoana responsabila de gestionarea crizei pandemice, generalul Francesco Paolo Figliuolo, prevede administrarea a 160 de milioane de doze intre aprilie si decembrie: 53,7 milioane de doze in al doilea trimestru, 79 de milioane in al treilea si 28,2 milioane in al patrulea.Confuzia din jurul vaccinului AstraZeneca ar putea, totusi, sa intareasca reticentele unei parti a populatiei. Potrivit unui sondaj EMG realizat pentru agentia de stiri Adnkronos si publicat miercuri, 49% dintre cei chestionati considera ca afacerea le-a slabit increderea in vaccinuri, 49% spunand ca nu.