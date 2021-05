Separatistii din Donbas organizeaza retele de recrutare in Europa. Mercenar pro-rus, arestat in Italia

Investigatiile au avut loc in ultimele doua orase ale familiei tanarului de 28 de ani, in Messina si Lodi. Barbatul retinut a impartasit activitatile sale militare cu anturajul sau pe retelele de socializare pentru a recruta noi luptatori. Unele persoane i-ar fi cerut sfaturi si instructiuni pentru a intreprinde aceeasi experienta militara, potrivit defenseromania.ro Barbatul fusese recrutat in Italia si, din 2016, a luptat in Donbas. Fortele de ordine italiene efectueaza investigatii pentru a monitoriza ceea ce pare a fi o structura organizata pentru recrutarea mercenarilor atat italieni, cat si straini, pentru a participa la confruntarile din Ucraina, cu scopul de a ii integra in randurile militiilor separatiste pro-ruse in regiunea Donbas, situata in estul Ucrainei.Mercenarii ar proveni din diferite tari si ar fi fost recrutati si pe retelele de socializare. Potrivit unor surse din ancheta, mediatorul structurii criminale care se ocupa cu angajarea cetatenilor italieni este Andrea Palmieri din Livorno, care este cautat de autoritatile italiene.In 2019, Tribunalul din Genova a condamnat trei mercenari care participasera la confruntarile din Donbas alaturi de fortele separatiste ale autoproclamatei Republici Populare Donetk si Lugansk. Mercenarii primeau intre 300 si 400 de euro pe luna pentru a participa la conflictul din estul Ucrainei.