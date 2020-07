Migrantii salvati din Marea Mediterana cu ajutorul unei nave umanitare au ajuns in Italia "epuizati, dar usurati"

In sir indian, cu masca pe fata si pe umar cu un sac purtand lucruri personale, primit cand au urcat la bordul Ocean Viking, migrantii, cei mai multi din Bangladesh, Pakistan, nordul Africii sau din Eritreea, au inceput sa paraseasca vasul ambulanta in jurul orelor 21.40 GMT.Migrantii testati negativ la coronavirus duminica de o echipa medicala italiana au fost primii evacuati.Dupa noua zile de blocaj pe mare, autoritatile maritime italiene au permis duminica navei apartinand ONG-ului cu sediul la Marsilia SOS Mediterranee, la bordul careia se afla un fotoreporter al agentiei France Presse, sa acosteze in portul sicilian Porto Empedocle.Cu toate acestea, periplul migrantilor este departe de a se fi terminat: din cauza coronavirusului, ei urmeaza sa fie plasati in carantina cel putin doua saptamani pe feribotul Moby Zaza, ancorat la circa o suta de metri departare de Ocean Viking.Imensul feribot alb gazduieste de doua saptamani alti 200 de migranti salvati pe mare de vasul umanitar Sea Watch si plasati ulterior in carantina.Dintre acestia, 30 au fost testati pozitiv si vor ramane la bord izolati in "zona rosie", alti 169 fiind evacuati la mal luni. Nava a fost apoi dezinfectata.Migrantii de pe Ocean Viking erau in asteptare de luni dimineata pentru a putea debarca in Sicilia, dupa primirea autorizatiei oficiale, mai scrie AFP.