Dupa aproape 40 de zile pe mare, migratii aflati la bordul petrolierului Maersk Etienne au debarcat in Sicilia

In cursul serii, autoritatile italiene "au indicat Pozzallo ca port de debarcare din motive sanitare pentru 25 de persoane aflate inca la bordul navei Mare Jonio. Dupa 40 de zile, cosmarul naufragiatilor de pe Maersk Etienne a luat sfarsit", a scris intr-un comunicat ONG-ul italian Mediterranea a carui nava primise cu o zi inainte 27 de migranti de la bordul cargoului danez.In cursul noptii de vineri spre sambata, doi dintre migranti, o femeie insarcinata si sotul ei, fusesera deja transferati la mal de autoritatile italiene.Odiseea kafkiana a inceput la 4 august, cand petrolierul danez a procedat la salvarea migrantilor la solicitarea autoritatilor din Malta. Atunci insa niciun guvern nu a acceptat sa ii primeasca, iar nava sub pavilion danez a ramas blocata in apele teritoriale malteze.Situatia dramatica de la bord a culminat duminica trecuta, cand trei pasageri au sarit peste bord, inainte de a fi salvati din nou de echipaj."In sfarsit!", a scris vineri pe Twitter asociatia armatorilor danezi Danske Rederier, care a denuntat absenta unei solutii politice, in timp ce nava s-a abatut de la ruta pentru a veni in ajutorul unei ambarcatiuni improvizate a migrantilor.Inaltul Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite (UNHCR), Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), precum si Camera Internationala a Marinei Comerciale au lansat un apel presant in aceasta saptamana pentru debarcarea celor 27 de refugiati, acuzand guvernele europene ca sunt in contraventie cu dreptul international.