Mii de medici au iesit in strada in Italia pentru a cere o reforma: Fara noi, va vor trata ministrii (Video)

Circa o suta de medici generalisti si studenti adunati la Milano si-au aruncat la pamant halatele albe. Unii dintre ei agitau pancarte cu mesajele "Fara medici nu raman decat miracolele" sau "Cine va va ingriji maine?".O scena identica s-a derulat la Roma, in fata parlamentului, unde s-au adunat circa 100 de manifestanti. Printre mesajele de pe bannere, "Fara specialisti, sistemul sanitar se prabuseste" sau "Fara specialisti, ministrii va vor acorda ingrijire".Miscarea de protest a fost organizata in 21 de orase italiene, printre care Napoli , Bologna, Genova, Torino, Florenta sau Palermo.Medicii tineri si studentii in ultimul an, care au avut cu totii o mare contributie in timpul pandemiei de COVID-19, cer o mai buna punere in valoare a muncii lor si o cariera cu perspective mai sigure."Sa plecam de la o serie de date: pana in 2025, peste 60% dintre colegii nostri specialisti si medicii generalisti se vor retrage. Data fiind actuala politica sanitara, nu va exista suficient personal pentru a-i inlocui. Dreptul la ingrijire si la sanatate al tuturor cetatenilor va fi in consecinta pus in pericol", se mentioneaza intr-un comunicat al organizatorilor."Nu mai acceptam sa fim numiti eroi, pentru ca a acorda asistenta medicala este o alegere de viata cotidiana pentru noi. Nu dorim aplauze, vrem pur si simplu ca drepturile noastre sa fie recunoscute", adauga comunicatul.