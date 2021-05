Ministerul de Externe afirma ca nu sunt romani printre victimele accidentului de teleferic in Italia: "Au fost identificate 10 din cele 13 persoane decedate"

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Torino, s-a autosesizat ca urmare a informatiilor aparute in mass-media din Romania referitoare la accidentul produs la data de 23 mai, in statiunea Stresa , regiunea Piemont, si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, pentru a obtine informatii cu privire la identitatea persoanelor afectate, precizeaza MAE.Potrivit sursei citate, pana la acest moment, autoritatile locale nu au notificat oficiul consular cu privire la existenta unor cetateni romani printre victime, iar la nivelul Consulatului General nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest accident.Conform datelor preliminare obtinute de reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Torino de la autoritatile locale, pana la acest moment au fost identificate 10 din cele 13 victime, nefiind, deocamdata, confirmata prezenta unor cetateni romani in randul acestora.Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza cu prioritate situatia si continua dialogul cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului de la Torino: +39 011 249 57 75; +39 011 249 52 64; +39 011 18 95 83 90, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice: +39 338 756 8134.Treisprezece persoane au murit si doua au fost ranite grav duminica dupa caderea unei cabine de teleferic la Stresa, statiune balneara din Piemont, pe malul lacului Maggiore, in nordul Italiei, conform unui nou bilant prezentat ca definitiv de echipele de salvare, relateaza AFP.