Modul inedit prin care un infirmier din Italia si-a cerut iubita in casatorie. "Viata adevarata e facuta din lucruri mici si simple"

Giuseppe Pungente a fost unul dintre primii angajati din sanatate care s-a infectat cu Covid, in martie anul trecut. Odata vindecat, acesta s-a intors la munca, iar acum a fost vaccinat, scrie cotidianul La Repubblica , citat de Digi 24. "Am inteles ca viata adevarata e facuta din lucruri mici si simple", spune infirmierul.Giuseppe Pungente a ales sa isi ceara iubita in casatorie cu un mesaj scris pe uniforma de protectie: "Carmeli, te mariti cu mine?", chiar in prima zi a anului 2021.El a postat fotografia cu mesajul scris pe combinezon pe Facebook . "Printre primii pozitivi la Covid, in prima linie a luptei impotriva virusului si printre primii vaccinati, am inseles ca viata este formata din cele mai mici si simple lucruri: cei mai apropiati prieteni, familia si viitoarea familie, alaturi de tine", a scris acesta.Iubita sa a acceptat cererea lui inedita in casatorie si i-a spus "da".