O profesoara pensionara a lasat mostenire peste 25 de milioane de euro unor spitale si organizatii caritabile

Spitalul de pediatrie a primit 5 milioane de euro

Marisa Cavanna a murit in decembrie anul trecut, la varsta de 96 de ani. Ea a fost descrisa de cunostinte drept o femeie rezervata care nu s-a casatorit niciodata si nu a participat la evenimente sociale, relateaza vineri Reuters.Aceasta si-a scris propriul necrolog in ziarul genovez Il Secolo XIX, dedicand "o aducere-aminte calduroasa unei lungi liste de fosti elevi".Averea sa a fost evaluata la circa 40 de milioane de euro. Nu este clar de unde provine averea femeii, insa presa italiana a sugerat ca banii ar fi fost probabil mosteniti.Spitalul de pediatrie Gaslini din Genova va primi in jur de 5 milioane de euro, in timp ce spitalul Galliera va primi o suma similara, plus locuinta femeii."Este o proprietate mare care valoreaza cateva milioane de euro. Ea ne-a spus sa o vindem si sa folosim banii pentru cercetare si inovare", a declarat Adriano Lagostena, directorul spitalului Galliera.Spitalul nu a stiut de mostenire pana la moartea femeii. Lagostena a declarat ca nu a cunoscut-o pe Cavanna personal dar ca ea a fost tratata in spitalul pe care il conduce.Alte donatii vor merge catre organizatii pentru drepturile omului si organizatii caritabile din Italia si strainatate, printre care si Amnesty International. Fosta profesoara a lasat restul averii ingrijitorilor ei, familiei si prietenilor, potrivit presei italiene.