FOTO O scena a Nasterii Domnului a fost realizata din aluat de pizza. Opera, expusa intr-o biserica din Napoli

Curiosii pot admira neobisnuita creatie, opera a mai multor maestrii bucatari specializati in pizza, in biserica Santa Chiara, din centrul orasului.Dincolo de bucuria adusa deopotriva iubitorilor de pizza si credinciosilor, scena din acest an marcheaza a treia aniversare a includerii pizzei napolitane pe Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii, in 2017.Cum maestrii "pizzaiuolo", asa cum este denumita aceasta practica culinara traditionala la Napoli, se considera de multa vreme adevarati artisti, Scena Nasterii era ocazia perfecta de a-si dovedi priceperea si indemanarea, desi rezultatul, noteaza DPA, seamana mai mult cu o casa de papusi supraaglomerata, decat cu un grajd.La realizarea acesteia au fost folosite si materiale folosite in mod traditional pentru astfel de creatii cum ar fi lemnul si pluta.Aceasta forma de reprezentare a nasterii lui Iisus este tipica pentru orasul portuar din sud, cu lunga sa traditie de ateliere din centrul istoric care produc si vand tot felul de miniaturi ale Scenei Nasterii Domnului. In zilele noastre, figurinele produse de acestea includ si replici ale politicienilor si vedetelor, printre care Donald Trump , Kim Jong Un si Lady Gaga