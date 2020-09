Peste 2.000 de migranti de pe o insula italiana au fost evacuati dupa revolta autoritatilor locale care au reclamat "tacerea ingrozitoare" a guvernului

O ultima nava de carantina a parasit Lampedusa marti cu destinatia portul sicilian Augusta, potrivit AGI.Feribotul "SNAV Adriatico, dupa imbarcarea a 170 de persoane in aceasta dimineata si cu un total de 330 de persoane, a plecat spre Augusta", a raportat agentia.Alte patru nave de carantina, cu un total de aproape 2.400 de migranti la bord, s-au indreptat spre Augusta si alte doua porturi siciliene, Palermo si Trapani.Cel putin 220 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate pe doua dintre nave, Azzura si Aurelia, a informat AGI.Navele au fost trimise spre Lampedusa saptamana trecuta dupa o intalnire intre premierul italian, Giuseppe Conte, presedintele conservator al regiunii Sicilia, Nello Musumeci, si primarul din Lampedusa, Toto Martello.Inaintea intalnirii, Toto Martello a criticat vehement "tacerea ingrozitoare" a guvernului italian in privinta crizei migrantilor din Lampedusa, amenintand ca "intreaga insula se declara in greva" daca nu este rezolvata problema suprapopularii.Nello Musumeci a publicat luna trecuta un decret ordonand inchiderea centrelor pentru migranti, dar masura a fost respinsa de Tribunalul Administrativ Regional de la Palermo.Potrivit AGI, circa 27 de migranti au mai ramas pe Lampedusa dupa operatiune, carora li s-au alaturat alti 56 adusi marti de trei mici ambarcatiuni.Tentativele migrantilor de a traversa Marea Mediterana au crescut cu circa 91% intre ianuarie si iulie 2020, in comparatie cu aceasi perioada a anului trecut, potrivit ONU.