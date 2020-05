Planul de relansare a Italiei dupa carantina nu prea inspira incredere

Cele mai bune planuri...

Ciripitul pasarilor in care s-au trezit in fiecare dimineata locuitorii Romei timp de doua luni de zile a fost dintr-o data acoperit de zgomotul traficului rutier tot mai intens.Sunetul motoarelor a fost semnul clar ca blocajul a luat sfarsit. Masinile, camioanele si motoscuterele care domina acum strazile Romei demonstreaza ca cele 5 milioane de lucratori in constructii, productie, restaurante sau cafenele (cu servire doar la pachet, deocamdata) s-au intors la munca. Acestia sunt o parte din planul in doua etape care vizeaza revenirea Italiei la normalitate.Planul vizand reluarea activitatii in tara afectata grav de coronavirus a fost intitulat optimist "Decretul din aprilie", iar acum, la jumatatea lunii mai, redenumit "Decretul pentru relansare".Deloc surprinzator, documentul de 444 de pagini, care contine 258 de articole si mentioneaza cheltuieli in valoare de 55 de miliarde de euro, a provocat frustrare atat din cauza intarzierii cu care a fost adoptat, cat si a continutului.Femeile, care reprezinta peste o jumatate din medicii si trei sferturi din asistentele din prima linie a frontului, ca sa nu mai vorbim si de faptul ca tot ele formeaza majoritatea personalului din supermarketuri sau magazine mai mici, au fost excluse din grupul de lucru care a decis asupra strategiei de relansare.Guvernul a hotarat sa invite mai multe femei sa se alature grupului de lucru abia dupa ce s-au facut auzite numeroase proteste.Cu scolile inchise pana in septembrie si cu insuficiente posibilitati de ingrijire a copiilor, parintii care lucreaza de acasa sau s-au intors la serviciu sunt lipsiti de sprijin.Distanta de 4 metri patrati impusa intre clientii restaurantelor si cafenelelor inseamna o reducere cu 60% a cifrei de afaceri in domeniu."Saptamani la rand am fost dispusi sa discutam pe tema acestor masuri, de pilda despre o distanta rezonabila intre mese, echipamente de protectie sau chiar panouri cu rol de separare intre mese", spune Aldo Cursano, vicepresedintele FIPE, cea mai mare asociatie a comerciantilor cu amanuntul din Italia."Guvernul nu ne poate cere sa asiguram distanta de 4 metri intre oaspeti la aceeasi masa. Lucrul acesta ar insemna restaurante cu o singura masa."La randul lor, mestesugarii sunt suparati din cauza lipsei unor reglementari clare care sa le permita sa-si reia micile afaceri. Paolo are 42 de ani si este artist. Realizeaza vitralii intr-un garaj din Roma, transformat in atelier. Intelege dorinta Guvernului de a limita contactul direct cu clientii, dar nu pricepe de ce el a trebuit sa-si inchida atelierul pe cand firma de reparat biciclete de pe aceeasi strada a putut functiona in continuare."In ultimele doua luni, am primit doar 600 de euro ca ajutor din partea statului", spune Paolo. "Daca va trebui sa inchid din nou, va fi pentru totdeauna."In schimb, magazinul de fructe si legume din apropiere, administrat de o familie, si-a triplat castigurile pe perioada carantinei. Activitatea firmei s-a intensificat considerabil: de la cateva zeci de livrari la domiciliu pe zi, la peste o suta. "Sunt epuizat!", spune Angelo, proprietarul magazinului, in timp ce impreuna cu doi angajati originari din Sri Lanka strange condimentele expuse in fata pravaliei, la sfarsitul unei alte lungi zile de lucru.Orice pas inainte va depinde exclusiv de modul in care populatia va respecta urmatoarea faza, pe care premierul Giuseppe Conte o numeste "coexistenta cu virusul."Contrar reputatiei lor de a nu urma mereu cu entuziasm regulile impuse de autoritati, italienii au respectat, in mare parte, recomandarile privind distantarea sociala si purtarea mastilor de protectie.Cu toate acestea, Matteo Villa, cercetator la Institutul International pentru Studii Politice din Milano, autor al mai multor studii privind raspandirea coronavirusului in Italia, crede ca principala problema nu este "daca", ci "cand" rata infectiilor - acum de sub 1.000 de cazuri noi pe zi - va creste din nou."Nu-mi fac iluzii ca virusul nu va reveni. Singura mea intrebare este legata de agresivitatea cu care se va intoarce", subliniaza Villa.Celebra Galerie Uffizi din Florenta in mai 2020 (DW/M. Williams)El mai sustine ca distantarea sociala va fi cruciala, mai ales in regiunile in care coronavirusul a avut un impact mai mic, in centrul si sudul Italiei. Nordul tarii, in special Lombardia, a trait trauma sirenelor de ambulanta zi si noapte, a spitalelor supraaglomerate si a multor decese.Restul Italiei n-a facut-o. "Sudul si centrul tarii nu au experimentat toate acestea in mod direct. Si ma tem ca oamenii vor fi mai putin prudenti in cea de-a doua faza", adauga Matteo Villa."Sistemul medical este mai fragil in aceste regiuni si daca vom asista la o crestere a ratei infectiilor, va fi foarte periculos."Coronavirusul a facut pana acum peste 30.000 de victime. Majoritatea deceselor au fost inregistrate in nordul Italiei, cei rapusi de noul virus fiiind, in majoritate, in varsta. Ma bucur ca soacra mea nu s-a numarat printre ei.Singura in apartamentul ei micut din Florenta a resimtit din plin presiunea solitudinii. La 88 de ani, inca mai poate sa pregateasca masa pentru 16 persoane. Dar la sfarsitul lunii aprilie a cedat nervos.In ciuda riscului, si-a pus masca si manusi de unica folosinta si s-a aventurat prin magazinele din zona.Ca multi altii spune ca viata in carantina a avut si parti pozitive. Dupa ce si-a ignorat aproape vecinul, timp de trei decenii, acum discuta zilnic cu el. In zilele in care nu se vad, el o suna. Iar ea, cand are chef de gatit, ii lasa la usa chiftelute sau vinete cu parmezan.Pana acum, ea a crezut ca Al Doilea Razboi Mondial, din care a scapat ascunzandu-se impreuna cu familia in grotele din nordul Romei, a fost mai mare catastrofa pe care a trait-o. Nu s-a asteptat la inca una."Lucrul pe care mi-l amintesc cel mai des din razboi este. Intunericul. Luminile stinse si ferestrele acoperite ca sa nu atraga bombardierele", spune ea. "Din perioada de pandemie imi voi aminti mereu de liniste. Chiar si cu ferestrele larg deschise nu se auzea o masina, un avion sau un glas".Acum, zgomotul tot mai accentuat al strazii nu este prea incurajator. "Este o senzatie incerta." Multi italieni impartasesc aceleasi sentimente, temandu-se ca, odata cu aceasta firava revenire la normalitate, raul s-ar putea sa revina.