Premierul Italiei a anuntat ca va demisiona marti din functie. Giuseppe Conte vizeaza o noua majoritate in Parlament

Conte a convocat Consiliul de ministri marti la 09:00 (08:00 GMT) destinat "informarii ministrilor cu privire la intentia sa de a merge la Quirinale (sediul presedintiei Republicii) pentru a demisiona'', se arata intr-un comunicat. Premierul Conte spera sa obtina un mandat de la presedintele Sergio Matterella pentru a incerca sa formeze un nou guvern, al treilea din 2018, potrivit media italiene.Cabinetul Conte a fost aruncat in criza in cursul acestei luni dupa ce unul din partenerii din coalitie, partidul Viva Italia condus de fostul premier Matteo Renzi, s-a retras de la guvernare intr-o disputa legata de gestionarea crizei provocate de coronavirus.Desi Conte a supravietuit ulterior unui vot de incredere in parlament saptamana trecuta, el nu a reusit sa-si asigure o majoritate absoluta in Senat, ceea ce inseamna ca va avea dificultati in a pune in aplicare orice agenda politica daca nu va putea atrage noi sustinatori, noteaza Reuters.