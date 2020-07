Presedintele regiunii italiene Lombardia, investigat pentru o achizitie de uniforme medicale, de 500.000 de euro, de la firma cumnatului sau

Fontana sustine ca nu a avut cunostinta de faptul ca regiunea pe care o conduce a incheiat in aprilie un contract de peste 500.000 de euro pentru achizitia unor uniforme medicale de la compania de textile Dama, controlata de Andrea Dini, cumnatul sau, si in care sotia sa, Roberta, detine 10% din actiuni.Dupa ce presa a dezvaluit afacerea, Andrea Dini a decis in luna mai sa doneze aceste echipamente autoritatilor sanitare din Lombardia. Dar pentru a-i compensa cumnatului sau pierderea suferita astfel, Attilio Fontana a incercat sa-i transfere acestuia in luna mai 250.000 de euro intr-un cont personal in Elvetia . Transferul bancar a fost marcat drept suspect de catre autoritatile pentru prevenirea spalarii banilor, astfel ca in final Fontana l-a anulat.Intr-o declaratie acordata publicatiei La Stampa, el a calificat aceasta situatie drept "absurda" si s-a aparat de acuzatiile ca ar fi comis vreun delict. "Care este infractiunea? De obicei oamenii sunt investigati pentru ca incearca sa ia bani ilegal. Or, eu as putea sa intru in istorie ca primul politician investigat pentru incercarea de a da bani", spune presedintele regiunii Lombardia.Attilio Fontana provine din partidul de extrema-dreapta Liga, aflat in opozitie si condus de Matteo Salvini, acesta din urma considerand ca aceasta investigatie este un atac condus de procurori cu motivatie politica.