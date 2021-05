Italia ar putea elimina carantina pentru persoanele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si Israel

"Scopul este de a permite din nou accesul vizitatorilor din tarile care au atins un nivel ridicat de vaccinare, relaxand anumite masuri de la jumatatea lunii mai", a declarat Di Maio dupa o discutie cu ministrul sanatatii Roberto Speranza."Lucram la cum sa ridicam "mini-carantina" in cazul persoanelor din tarile europene, Marea Britanie si Israel, daca au un test negativ, dovada de vaccinare sau s-au vindecat dupa COVID-19 in ultimele sase luni", a anuntat ministrul de externe italian.Restrictiile actuale privind sosirile din statele membre UE expira pe 15 mai.Di Maio a adaugat ca se lucreaza la cresterea numarului de zboruri "scutite de COVID" catre si dinspre Statele Unite, pentru care cerinta de carantina va fi ridicata in iunie.Italia iese cu precautie din lockdown incepand din 26 aprilie, dupa luni de restrictii sanitare. In prezent, barurile si restaurantele pot sa isi serveasca clientii in aer liber.Desi este asteapta cu nerabdare revenirea turistilor, Italia incercand sa isi revina dupa o recesiune dura cauzata de pandemie, expertii continua sa indemne la prudenta.Sambata, Italia a inregistrat din nou 10.000 de noi cazuri si 224 de decese cauzate de COVID-19. Numarul total al mortilor depaseste 122.000, cel mai grav din UE raportat la numarul populatiei.Sambata, premierul Mario Draghi a subliniat importanta implementarii mult discutatului "pasaport verde" in UE, care sa faciliteze circulatia persoanelor imunizate, vaccinate sau care au un test negativ pentru COVID-19.Inaintea pandemiei, Italia era a a cincea cea mai importanta destinatie turistica din lume, dar numarul vizitatorilor straini a scazut cu peste 60% intre 2019 si 2020.