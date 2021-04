Romanca de 31 de ani ucisa cu bestialitate in nordul Italiei. Un localnic anchetat pentru mai multe violuri a fost arestat in acest caz

Principalul suspect al crimei este un barbat Italian, cu care Elena Serban, tanara omorata, se pare ca avea o relatie.De altfel, medicul legist a exlcus vaianta ca femeia sa se fi opus, pentru ca pe corpul ei nu au fost gasite urme ale luptei intre victima si agresor.Principalul suspect a fost prins, anunta presa italiana. Este vorba despre un italian in varsta de 36 de ani, Gabriel Falloni, rezident in Valle d'Aosta, care este acum acuzat ca a ucis-o pe tanara romanca.apare in imaginile camerei de supraveghere din blocul in care locuia Elena. El a intrat si a iesit dupa cateva ore din imobil in ziua in care romanca a fost ucisa. Totodata, anchetatorii au descoperit ca cei doi vorbisera in zilele dinaintea crimei la telefon si pe retelele sociale. Pe de alta parte, au fost gasite o serie de dovezi care indica faptul ca Gabriel Falloni este cel care a ucis-o pe Elena Serban.Falloni are antecedente penale, noteaza Aosta Cronaca. In 2012 a fost acuzat de doua prostituate din Roma ca le-a sechestrat, violat si batut. Un an mai tarziu, el a fost acuzat de o tanara din Sassari de tentativa de viol.Ulterior, Gabriel Falloni a fost arestat de carabinierii din Sassari tot pentru o tentativa de viol asupra altei tinere si a fost condamnat la patru ani de inchisoare.