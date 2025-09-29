Scolile din Italia raman inchise pana in septembrie

Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol "sanatatea copiilor".

"Scoala se afla in centrul gandurilor noastre si se va redeschide in septembrie. Toate scenariile pregatite de un comitet de experti prevad riscuri ridicate de contagiune in cazul redeschiderii scolilor inainte (de septembrie). Este in joc sanatatea copiilor nostri", a declarat Conte intr-un interviu publicat duminica de cotidianul italian La Repubblica.

Institutiile de invatamant italiene au fost inchise la inceputul lunii martie din cauza epidemiei de COVID-19, care a cauzat deja moartea a peste 26.000 de oameni, ceea ce face din Italia tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus.

De asemenea, seful executivului italian a confirmat ca guvernul de la Roma lucreaza la un plan de relaxare treptata a restrictiilor si de redeschidere a activitatilor industriale incepand cu data de 4 mai.

Planul, care vizeaza redeschiderea unei mari parti a companiilor, mergand de la sectorul manufacturier la constructii, va fi prezentat "cel mai tarziu la inceputul saptamanii viitoare", dar intreprinderile vor trebui sa asigure "o respectare riguroasa a protocoalelor de securitate", precum distantarea sociala si purtarea mastii.

Ads