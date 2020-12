Sectorul turismului italian s-a prabusit in 2020, din cauza pandemiei. Numarul turistilor a scazut cu aproape 70%

In primele noua luni din acest an, numarul turistilor straini a scazut cu 69%, astfel incat sectorul italian al turismului este intr-un "soc profund". Si numarul turistilor interni a scazut pe perioada verii, conform Istat.Cei mai multi turisti straini au venit in Italia din Germania (47%), in timp ce din SUA aproape ca nu a venit niciun vizitator.Cele mai afectate regiuni au fost orasele mari si comunele de pe coasta Marii Mediterane, care au inregistrat in aprilie un declin de 96% al numarului turistilor straini, comparativ cu perioada similara din 2019. Regiunile montane au raportat in perioada verii o scadere de doar 9%.Italia este una dintre tarile europene cele mai afectate, inregistrand peste doua milioane de persoane infectate si peste 72.000 de decese din cauza coronavirusului, la o populatie de 60 de milioane de locuitori.Impactul pandemiei asupra industriei italiene a turismului ar putea ajunge in acest an la 100 de miliarde de euro (118 miliarde de dolari), cu mult peste estimarile precedente, arata studiile grupurilor de turism Confiturismo si Assoturismo publicate recent.Suma reprezinta peste 6% din PIB-ul Italiei la finalul anului trecut. Conform datelor Natiunilor Unite, Italia este una dintre cele mai vizitate tari din lume, iar turismul este responsabil pentru aproximativ 13% din Produsul Intern Brut. Daca cifra de 100 de miliarde de euro se confirma, aportul turismului in PIB se va injumatati, apreciaza analistii.Italia, a treia economie a zonei euro, ar urma sa inregistreze anul acesta o scadere de 11,2%, a previzionat recent Comisia Europeana . Ar fi cel mai sever declin in randul celor 27 de state membre UE Reprezentantii Confiturismo si Assoturismo sustin ca fara ajutor guvernamental sectorul turismului ar putea suferi pagube irecuperabile, in conditiile in care, in aceasta vara, turismul intern a crescut cu 1,1%, dar sosirile turistilor straini au scazut cu 66%.