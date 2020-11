VIDEO Un italian de 81 de ani a cantat o serenada in curtea spitalului pentru sotia sa, bolnava de COVID-19

Din cauza interdictiilor impuse de Covid, familiile nu isi pot vizita rudele internate, astfel ca Stefano Bozzini, un italian de 81 de ani, a cerut aprobarea spitalului de a intra in curtea interioara si a-i canta partenerei sale de-o viata, Carla.Gestul emotionant de dragoste al "tanarului de 81 de ani", cum a fost supranumit de presa italiana, a devenit viral in scurt timp pe retelele de socializare, informeaza Avvenire Orasul Piacenza se afla in zona de nord a Italiei, puternic lovita de noul coronavirus - si in primul, si in al doilea val al pandemiei.