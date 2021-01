Situatie critica in Italia. Peste 14.000 de cazuri noi si 347 de decese intr-o singura zi

In ultima zi au fost efectuate 102.974 de teste, fata de 67.174 in ziua precedenta.Italia a consemnat 75.332 de decese provocate de Covid-19, de la descoperirea epidemiei, pe 21 februarie, cel mai mare numar din Europa si al cincilea din lume.Numarul total al cazurilor cunoscute de Covid-19 este de 2,155 de milioane de cazuri.Duminica, numarul pacientilor cu Covid-19 spitalizati era de 23.075, in crestere cu 127 fata de ziua precedenta, 154 fiind internati la terapie intensiva, comparativ cu 134 sambata.Numarul pacientilor aflatia la terapie intensiva a crescut cu 14, la 2.583.