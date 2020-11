Italia este din nou intr-o situatie dramatica. Medicii reclama o musamalizare a situatiei reale din spitale

In scrisoarea deschisa, medicii si asistentele atrag atentia, potrivit b1.ro, care citeaza Rai News, ca spitalele "sunt in prag de colaps din cauza lipsei de personal si a lipsei de paturi in fata afluxului anormal de pacienti din cauza raspandirii rapide si ametitoare a infectiei Covid". "Nu ar trebui sa se transmita mesaje care sa minimalizeze situatia", mai arata cadrele medicale.Sursa citata mai arata ca medicii si asistentii medicali au transmis ca datele difuzate public duc la subestimarea gradului real de ocupare a paturilor, care este cu 30 sau 40% mai mare decat numarul comunicat.Personalul medical, mai arata b1.ro , reclama ca situatia "nu este cea prezentata public, iar noi toti intampinam zilnic mari dificultati in primirea, tratarea si transferarea numeroaselor persoane bolnave care vin la urgente depasind capacitatea de primire a structurilor noastre"."Nu ajuta pe nimeni sa subestimeze, sa minimalizeze, sa pretinda ca situatia este aproape normala sau ca se poate normaliza in curand. Acesta este motivul pentru care cerem un angajament mai mare fata de informatie, care sa sporeasca constientizarea cetatenilor cu privire la realitatea pe care o traim. O pozitie clara si univoca in fata circulatiei stirilor contradictorii care nu fac altceva decat sa alimenteze disensiunea, confuzia si nemultumirea", au mai precizat medicii, potrivit sursei citate.