Studiu: Noul coronavirus SARS-Cov-2, prezent in ape uzate la Milano si Torino, in nordul Italiei, inca din decembrie 2019

"Studiul a examinat 40 de esantioane de ape uzate prelevate din octombrie 2019 in februarie 2020.Rezultatele - confirmate de catre doua laboratoare care folosesc metode diferite - au confirmat prezenta acidului ribonucleic (ARN), un element esential al unui virus, al SARS-Cov-2 in esantioanele prelevate la Milano si la Torino la 18 decembrie 2019", se arata intr-un comunicat transmis vineri AFP de catre ISS, un institut de referinta.Urme identice au fost gasite de asemenea in apele uzate la Bologna (centru-nord) la 29 ianuarie 2020, in contextul in care primul caz oficial de contractare a noului coronavirs in Italia a fost demnalat la 20 februarie, in oraselul Codogno, situat in apropiere de Milano.ISS precizeaza, de asemenea, ca esantioane din octombrie si noiembrie 2019 nu au prezentat urme de coronavirus in apele uzate."Aceasta cercetare poate ajuta la intelegerea inceputului circulatiei virusului in Italia si furnizeaza informatii coerente raportat" la alte analize efectuate in Franta asupra unor esantioane de la pacienti spitalizati care au identificat un caz pozitiv de SARS-Cov-2 (...) din decembrie 2019", se precizeaza in comunicatul ISS.Institutul citeaza, de asemenea, un studiu spaniol care a identificat ARN-ul acestui virus in ape uzate la Barcelona , catre jumatatea lui ianuarie, "cu aproximativ 40 de zile inainte de notificarea primului caz autohton" in Spania