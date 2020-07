Sudul Italiei: Au fost date primele amenzi de 1.000 de euro pentru cei care nu purtau masca in spatii inchise

Primele amenzi de 1.000 de euro au fost aplicate deja sambata pentru proprietarii a trei unitati comerciale din Salerno (sud), intre care un bar si un salon de infrumusetare, unde politistii au constatat ca obligativitatea portului mastii nu a fost respectata, a relatat duminica presa italiana."Daca concetatenii nostri cred ca problema este rezolvata, asta inseamna ca in cateva saptamani vom reveni la starea de urgenta", a avertizat Vincenzo de Luca, guvernatorul Campaniei."Stiam ca va fi o crestere a numarului de contaminari, se prevedea deja", a adaugat el vineri in direct pe Facebook , cu cateva ore inainte de publicarea unei ordonante de inasprire a regulilor vizand combaterea epidemiei de COVID-19.Masura principala a textului este o amenda de 1.000 de euro pentru oricine nu va purta masca intr-un spatiu inchis, indiferent ca este vorba de edificii publice, de supermarketuri, baruri, restaurante, magazine, precum si transportul in comun (autobuze, trenuri, metrou).Potrivit ordonantei, "operatorii din transporturi obligati sa refuze accesul pasagerilor care nu poarta masca".Daca ei sunt gasiti la bord, vor fi sanctionati si "invitati sa coboare imediat unde este posibil" si daca ei refuza "autobuzul sau trenul va fi blocat" si va fi ceruta "interventia fortelor de ordine", se precizeaza in document."Daca delictul este comis in timpul exercitarii unei activitati comerciale" (de un comerciant sau unul dintre angajatii sai), societatea respectiva se expune in afara amenzii de 1.000 de euro unei "sistari a activitatii intre 5 si 30 de zile", pedeapsa care va putea fi dublata in caz de recidiva.Tara cea mai afectata in Europa, Italia a platit un greu tribut epidemiei cu peste 35.000 de decese si peste 242.000 de cazuri de contaminare. Maladia pare in prezent controlata, chiar daca 275 de noi cazuri in cele 24 de ore precedente, precum si cinci decese au fost raportate sambata.