Suspecti arestati in Italia - Statul Islamic ar fi ordonat atentate in Roma

Mai multe persoane suspectate ca planuiau sa comita atentate au fost arestate, joi, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in nordul Italiei.

Anuntul a fost facut de ministrul de Interne de la Roma, Angelino Alfano.

Potrivit procurorilor, un membru al retelei teroriste Statul Islamic ar fi ordonat unui italian, de origine marocana, sa comita atacuri in Roma pe durata Anului Sfant, informeaza Reuters.

Anchetatorii italieni au interceptat discutii despre planuirea unor atacuri "acordand o atentie speciala orasului Roma", localizate in zone controlate de Statul Islamic in timpul unei investigatii ce a vizat militanti straini aflati in Italia.

Autoritatile au emis sase mandate de arestare, inclusiv pentru un cuplu - o italianca si un marocan - cu copii care a plecat din tara pentru a se alatura gruparii teroriste, in februarie 2015, fiind cautati in continuare de autoritati.

Omul care orchestra afacerile cu petrol ale Statului Islamic

Potrivit The Washington Post, politia italiana a retinut un cuplu de marocani care locuia in Lecco, in apropiere de Milano, care planuia sa paraseasca Italia pentru a ajunge in teritorii controlate de Stat Islamic din Siria sau Irak, impreuna cu cei doi copii ai lor, cu varste de doi si patru ani.

Un alt barbat de origine marocana de 23 de ani a fost arestat in Varese, un alt oras in apropiere de Milano.

Politia din Milano a anuntat anterior ca a desfasurat "o vasta operatiune contra terorismului" in nordul Italiei pentru a impiedica doua persoane sa paraseasca tara pentru a se alatura retelei teroriste Stat Islamic din Siria sau Irak.

In cadrul unui interviu la televiziunea Canale 5, Alfano a declarat ca suspectii retinuti "aveau intentii foarte urate in privinta tarii noastre", intentionad sa comita atentate in Italia.

