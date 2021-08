Temperaturi infernale în Italia. Recordul european înregistrat în Sicilia

Acest eveniment meteorologic este cauzat de o stare atmosferică numită în mod necorespunzător anticiclon din Africa de Nord, care are valori de presiune ridicate doar la altitudine, în timp ce la sol avem presiuni normale.Presiunea ridicată la altitudine o comprimă pe cea din straturile inferioare ale atmosferei sau din troposfera inferioară.Ieri, în unele locuri din Sardinia, coloana cu mercur a atins aproximativ 45 ° C, în timp ce în Sicilia, aproximativ 48,8° C, cea mai mare temperatură înregistrtă vreodată în Europa.Acestea sunt temperaturi destul de similare cu cele măsurate în Africa de Nord. Ieri, aeroportul Tunis Carthage a măsurat o valoare record de 49 ° C.