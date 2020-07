Tenorul Andrea Bocelli critica guvernul italian pentru felul in care gestioneaza criza coronavirusului

Declaratiile sale, facute la o conferinta organizata in Senatul Italiei, sunt surprinzatoare, intrucat artistul orb, in varsta de 61 de ani, un superstar al muzicii clasice, a devenit un veritabil simbol al unitatii nationale la apogeul perioadei de carantina, cand, in Duminica Pastelui, a cantat in Domul din Milano, fara public, in cadrul unui recital solo transmis in direct pe internet si intitulat "Muzica pentru speranta"."M-am simtit umilit si insultat. Nu am putut sa ies din casa, desi nu comisesem nicio infractiune", a declarat Andrea Bocelli in timpul acelei conferinte, la care au participat mai multi politicieni din opozitie, inclusiv Matteo Salvini, liderul partidului de extrema-dreapta Liga, care a criticat guvernul condus de prim-ministrul Giuseppe Conte pentru felul in care a gestionat criza coronavirusului.Carantina nationala a inceput in Italia in prima parte a lunii martie si a fost relaxata in etape dupa trei luni.Andrea Bocelli a dezvaluit ca nu a respectat restrictiile din timpul perioadei de izolare la domiciliu: "Pentru ca nu consideram ca era corect sau sanatos ca eu sa stau in casa la varsta mea". Artistul a mai spus ca nu crede ca situatia sanitara este atat de grava pe cat spun autoritatile, deoarece nu cunoaste nicio persoana care a trebuit sa fie internata la terapie intensiva.Potrivit Reuters, peste 35.000 de italieni au murit din cauza noului coronavirus.Restrictiile ce vizeaza distantarea sociala si purtarea mastilor de protectie in spatiile publice inchise, precum magazinele, sunt in continuare in vigoare in Italia, iar Andrea Bocelli pare sa incurajeze publicul la nesupunere civila."Haideti sa refuzam sa respectam aceasta dispozitie. Haideti sa citim carti, sa ne plimbam, sa facem cunostinta, sa vorbim, sa dialogam", a adaugat artistul italian.