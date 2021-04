Conditiile pentru romanii care vor sa calatoreasca in Italia: test negativ si izolarea pentru cinci zile. Pana la ce data sunt valabile aceste cerinte

Potrivit MAE, in acest interval, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat state incluse pe lista C din Anexa 20 a Decretului Presedintelui Consiliului de Ministri, inclusiv Romania, in ultimele 14 zile anterioare sosirii in Republica Italiana, au urmatoarele obligatii: sa prezinte, la intrarea pe teritoriul italian, rezultatul negativ al unui test molecular (tip PCR) sau de captura antigen pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 de ore anterior intrarii. Avand in vedere faptul ca autoritatile italiene nu au stabilit un model al adeverintei care atesta rezultatul testului pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, MAE recomanda ca documentul sa fie redactat in limba italiana sau engleza;sa se supuna masurii de supraveghere sanitara si sa intre in autoizolare pentru o perioada de cinci zile;- sa se supuna din nou unui test molecular sau antigen, de tip tampon, pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2, dupa efectuarea celor cinci zile de autoizolare.Anexa 20 a Decretului Presedintelui Consiliului de Ministri este disponibila aici: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_allegati-txt_0.pdf MAE aminteste ca sunt exceptate de la masurile mentionate anterior la sosirea in Republica Italiana urmatoarele categorii de persoane, cu conditia sa nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2:* echipaje ale mijloacelor de transport;* personal navigant;* persoanele care se deplaseaza dinspre si catre statele si teritoriile mentionate in lista A (San Marino, Sfantul Scaun);* persoanele care intra in Italia pentru motive de munca reglementate de protocoale speciale de siguranta, aprobate de autoritatea sanitara competenta;* persoanele care intra din motive care nu suporta amanare, inclusiv participarea la evenimente sportive si expozitii la nivel international, in urma obtinerii unei autorizatii din partea Ministerului Sanatatii si cu obligatia de a prezenta transportatorului, la momentul imbarcarii, sau oricarei persoane desemnate sa efectueze controalele, adeverinta care confirma efectuarea, in cele 48 de ore anterioare intrarii pe teritoriul national, a unui test de diagnostic molecular sau de captura antigen, de tip tampon, avand rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2;* persoanele care intra in Italia in scopul sederii de scurta durata (pana la 120 de ore in total) din motive de munca, sanatate sau urgenta absoluta, cu obligatia de a parasi teritoriul national la expirarea termenului sau, in caz contrar, de a se supune masurilor de autoizolare si supraveghere sanitara;* persoanele care intra in Italia in scopul tranzitului pentru o durata de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligatia de a parasi teritoriul national la expirarea termenului sau, in caz contrar, de a se supune masurilor de autoizolare si supraveghere sanitara;* cetatenii si rezidentii unui stat membru al Uniunii Europene si ai altor state si teritorii indicate in listele A, B, C si D care intra in Italia din motive dovedite de munca, cu exceptia cazului in care in cele 14 zile anterioare intrarii in Italia au stat in sau au tranzitat una sau mai multe tari mentionate in lista C;* personalul sanitar care intra in Italia in scopul exercitarii profesiilor sanitare, inclusiv in cazurile de exercitare temporara prevazute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, transformat cu modificari de catre legea nr. 27 din 24 aprilie 2020;* lucratorii transfrontalieri;* personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar in Italia, ce revine in Italia dupa deplasari in strainatate din motive de munca, pentru o perioada de maximum 120 de ore (5 zile);* functionarii si agentii, oricum ar fi ei denumiti, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizatiilor internationale, agentii diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, functionarii si angajatii consulari, personalul militar si fortele de politie italiene sau straine, pompierii in exercitiul functiunii;* elevii si studentii care urmeaza cursuri intr-un alt stat decat cel in care isi au domiciliul, resedinta sau locuinta si in care se intorc zilnic sau cel putin o data pe saptamana.