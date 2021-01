FOTO Un ''fast-food'' stradal antic a fost descoperit intact in orasul italian Pompei

Un rezervor si o fantana, descoperite in apropiere

Blatul acoperit cu cenusa vulcanica fusese partial dezgropat in 2019, insa lucrarile au fost extinse pentru a se conserva cat mai bine integritatea structurii, situata intr-un cartier care la acea vreme era foarte frecventat, la intersectia strazii Casa delle Nozze d'Argento (Casa Nuntii de Argint) si Vicolo dei Balconi (Strada Balcoanelor).Alaturi de fresca deja cunoscuta, care infatiseaza o nereida (nimfa a apelor) calare pe un calut de mare, cercetatorii au identificat picturi in culori vii reprezentand animale, in special pasari de curte si rate salbatice, ce erau gatite si servite, cu vin sau alte bauturi.In plus, oamenii de stiinta au descoperit in spatiile din structura mesei resturi alimentare, care ar putea oferi informatii valoroase asupra obiceiurilor gastronomice din Pompei, din perioada eruptiei Vezuvului, in 79 e.n.Un fragment de os de rata, dar si resturi de porc, de capra, peste si melci au fost gasite in vasele de teracota. Mai multe ingrediente erau gatite laolalta, intr-un preparat asemanator cu paella.Intr-un dolium - vas de lut asemanator unui butoi - au gasite boabe de fasole zdrobite, care serveau la modificarea culorii si gustului vinului."Pe langa faptul ca reprezinta o alta marturie a vietii de zi cu zi din Pompei, posibilitatile de analiza a acestui termopolium sunt exceptionale, pentru ca pentru prima data o zona de acest tip a fost excavata in totalitate", a declarat Massimo Osanna, director general al Parcul Arheologic Pompei, citat intr-un comunicat.Amfore, un rezervor si o fantana, precum si oseminte umane, au fost descoperite in apropiere, inclusiv cele ale unui barbat de circa 50 de ani."Taraba pare sa fi fost inchisa si abandonata in graba de proprietarii sai, dar este posibil ca cineva, posibil barbatul mai in varsta, sa fi ramas si sa fi pierit in timpul primei faze a eruptiei, in urma prabusirii mansardei", a explicat Massimo Osanna intr-un interviu acordat agentiei Ansa.Alte oseminte ar putea apartine unui hot, sau unui fugar infometat, "surprins de vaporii incandescenti, tinand in mana capacul vasului pe care tocmai il deschisese", a adaugat el.Astfel de thermopolium erau foarte frecvente si populare in Roma Antica. Doar in Pompei existau aproximativ optzeci de astfel de structuri.Pompei, ingropat in urma eruptiei Vezuviului, este al doilea cel mai vizitat sit arheologic din Italia dupa Colosseum din Roma. Acesta a atras in 2019 aproape patru milioane de vizitatori.Doar o treime din sit, care se extinde in prezent pe 44 de hectare, nu departe de Napoli , a fost dezgropat de arheologi.