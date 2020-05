Un italian a incercat sa omoare un vecin roman care a facut un gratar

Ziare.

com

Cetateanul roman a facut un gratar intr-o zona comuna a gradinii blocului din orasul Sutri, potrivit Viterbonews24.it Vecinul italian i-a cerut sa inceteze, in prima faza de la balcon, apoi l-a amenintat pentru a-l determina sa se opreasca.Vazand ca romanul nu face acest lucru, italianul a mers peste drum la un vecin caruia ii imprumutase un topor. Cu acesta, s-a indreptat direct in zona gratarului si l-a atacat pe roman, aplicandu-i mai multe lovituri peste fata.Cetateanul roman a fost transportat la spital si starea sa este stabila in acest moment.In schimb, italianul a fost plasat in arest la domiciliu pentru tentativa de omor.C.S.