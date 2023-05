Un italian de origine senegaleza a luat 51 de elevi ostatici intr-un autobuz si i-a dat foc: Nimeni nu va iesi de aici viu (Foto&Video)

Politia italiana a salvat 51 de elevi luati ostatici si amenintati intr-un autobuz, in apropiere de Milano, de catre soferul lor, un italian de origine senegaleza, care a invocat soarta migrantilor africani morti in Marea Mediterana, dupa care a incendiat vehiculul.

"Este un miracol, ar fi putut sa fie un carnagiu. Carabienierii au fost exceptionali cum au blocat autobuzul si au scos totii copiii", a declarat procurorul din Milano (nord) Francesco Greco, relateaza AFP.

Soferul a fost retinut sub capetele de acuzare de "luare de ostatici, masacru si incendiere", cu circumstante agravante de "terorism".

Potrivit avocatului sau, barbatul a spus, in timpul interogatoriului, ca "voia sa faca un gest zgomotos pentru a atrage atentia asupra consecintelor politicii migratiei".

"Eu am pierdut trei copii pe mare", a declarat soferul in timpul luarii de ostatici, potrivit marturiei unui adolescent, difuzata pe site-uri ale presei italiene.

Ousseynou Sy, in varsta de 47 de ani, italian din 2004, un sofer scolar, "a actionat ca un lup solitar", fara legaturi cu islamismul radical, a apreciat, intr-o conferinta de presa, seful celulei antiteroriste de la Milano, Alberto Nobili.

Faptele sale erau "premeditate" de mai multe zile. "El voia ca intreaga lume sa vorbeasca despre povestea sa", a declarat el.

Barbatul a postat pe YouTube o inregistrare video in care isi explica fapta si pentru a "spune Africa, ridica-te", atat unor africani de la Crema, in apropiere de Milano, cat si Senegalului.

Divortat de sotia sa italiana, el are doi copii adolescenti.

Cei 51 de elevi de la un colegiu din Crema calatoreau in cadrul unui fel de iesire sportiva, impreuna cu trei insotitori, atunci cand soferul a schimbat brusc drumul, miercuri, indreptandu-se catre Aeroportul Linate. Luarea de ostatici a durat aproximativ 40 de minute.

"Nimeni nu va iesi de aici viu", a strigat el, potrivit marturiilor mai multor copii.

"Inarmat" cu bidoane de benzina si o bricheta, el le-a luat telefoanele mobile copiilor si le-a cerut insotitorilor sa-i lege cu cablu electric.

"Ne ameninta, spunea ca daca miscam varsa benzina si da foc. Spunea intruna ca sunt atatea persoane in Africa ce continua sa moara de foame si ca este vina lui (Luigi) Di Maio si (Matteo) Salvini", cei doi vicepremieri italieni si cei mai puternici oameni din tara, a povestit o fata.

Ea a precizat ca soferul "se intorcea si varsa benzina pe jos" si ca a agitat "un pistol si un cutit". "Apoi, carabinierii au sosit, iar noi am fost salvati", au spus copiii.

Potrivit procurorului Francesco Greco, soferul a intrat cu autobuzul intr-o masina in care se afla un tata si copilul sau, care au fugit inainte ca vehiculul lor sa ia foc. Autobuzul si masina au fost in intregime calcinate.

Eroul zilei a fost un adolescent de 13 ani care a putut sa ia inapoi telefonul care i-a cazut unui coleg si sa dea alerta.

"Mi-am facut un pic rau la maini pentru a-l recupera si am putut sa-i previn pe carabinieri si politia. Eram cu totii ingroziti", a povestit el, foarte calm, in fata unei camere de luat vederi.

"Copiii bateau in geamuri si cereau ajutor", a declarat Roberto Manucci, unul dintre cei sase carabinieri care au intervenit.

Soferul a fortat un prim baraj de doua vehicule de politie, dupa care a fost blocat intr-un parapet de altre trei masini. Infruntand doi carabinieri, barbatul a dat foc, apoi, autobuzului, in timp ce alti carabinieri spargeau geamuri in spatele autobuzului pentru a scoate copiii din vehicul, urland si plangand.

12 copii si doi adulti au fost condusi la spital, dupa ce au fost raniti usor - intoxicati cu fum.

The suspect, 47 year old Ousseynou Sy obtained Italian citizenship in 2004 and is originally from Senegal.

Reports say he wanted to "vindicate Europe-bound migrants who have died in the Mediterranean sea but did not want to hurt anyone" Although he brought gasoline and restraint pic.twitter.com/2xIRNfZt4k