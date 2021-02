Uimitoarea poveste a unui om al strazii din Italia, cu bani si proprietati, care a murit de frig intr-un adapost improvizat din cartoane

Umberto Quintino Diaco avea 19.000 de euro in actiuni si incasa lunar o pensie de 750 de euro din Germania . El mai detinea o casa in Calabria si doua camionete, noteaza Digi24 Barbatul a fost gasit mort de frig, intr- un adapost improvizat facut din cartoane la statia Porta Garibaldi din Milano. Politistii i-au gasit in buzunar 1.235 de euro.Serviciile sociale din Milano au vrut sa-l ia de pe strazi si sa-i ofere un adapost , insa barbatul a refuzat si a cerut doar o cutie postala, unde au fost gasite toate documentele proprietatilor si extrasele de cont de la banca.