Un pod de pe o autostrada din Italia s-a prabusit (Foto&video)

Un pod rutier de pe o autostrada s-a prabusit duminica in regiunea Liguria din nord-vestul Italiei, in apropiere de orasul de coasta Savona, a anuntat un purtator de cuvant al companiei care opereaza autostrada, SIAS.

Presedintele din Liguria, Giovanni Toti, a explicat ca vremea rea a provocat o alunecare masiva de teren care a lovit viaductul si ca este posibil ca o masina sa fi fost implicata, dar acest lucru nu a fost confirmat, potrivit agentiei de presa ANSA din Italia.

Liguria este aceeasi regiune in care un pod rutier de pe o autostrada s-a prabusit anul trecut la Genova, incident in care au murit 43 de oameni. Cunoscut sub numele de podul Morandi, acesta era operat de Autostrade per l'Italia, o unitate a grupului de infrastructura Atlantia.

Ploile abundente au provocat inundatii mari in nordul Italiei luna aceasta.

