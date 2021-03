Un primar din Sicilia si-a anuntat demisia dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID-19 desi nu avea prioritate. Edilul de 78 de ani, anchetat penal

Primarul sustine ca decizia de vaccinare a fost cea buna

Politia il ancheteaza

"Nu am dormit o noapte intreaga, reflectand la aceasta decizie si am ajuns la concluzia ca este corect sa demisionez", a declarat Nicolo Nicolosi, in varsta de 78 de ani, pentru agentia de presa ANSA."Insist insa asupra faptului ca am facut o buna alegere vaccinandu-ma, impreuna cu consilieri municipali", a adaugat primarul acestei mici localitati situate in apropiere de Palermo, fief istoric al mafiei al carei nume trimite la celebrul film "Nasul" semnat de regizorul Francis Ford Coppola.Media italiene relateaza ca politia ii ancheteaza pe edil si pe alti cativa membri ai consiliului sau, raportand cazul la parchetul local.Localitatea Corleone a confirmat pe contul sau de Facebook ca primarul a primit intr-adevar doua doze de vaccin in ianuarie. Italia a inceput campania de vaccinare la sfarsitul lunii decembrie, rezervand primele doze pentru lucratorii din domeniul sanatatii si persoanelor cu varsta peste 80 de ani.Dar Nicolo Nicolosi a sustinut ca politicieni locali ca el au nevoie, de asemenea, de o protectie imediata impotriva virusului, incadrandu-se printre lucratorii din prima linie care isi servesc concetatenii.Vaccinarea sa a fost "o alegere constienta facuta pentru a evita ca orice contact cu virusul sa nu-l oblige sa renunte la postul sau in plina batalie" impotriva epidemiei de COVID-19, au argumentat simpatizanti ai sai din Corleone. Circa 5,3 milioane de doze de vaccin au fost administrate pana in prezent in Italia si 1,6 milioane de persoane au primit doua doze, dintr-o populatie de 60 de milioane, a indicat Ministerul Sanatatii de la Roma.Noul premier Mario Draghi, care a depus juramantul luna trecuta, si-a stabilit ca prioritate accelerarea distribuirii vaccinurilor, cu scopul de a limita raspandirea epidemiei, care a ucis aproape 100.000 de persoane in aceasta tara, una dintre cele mai afectate de COVID-19.