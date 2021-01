Vaticanul a inceput vaccinarea anti-COVID a persoanelor fara adapost din Roma

Vaccinarile au avut loc in atriul Salii Audientelor Pontificale, uriasul auditoriu unde au loc audientele generale saptamanale ale papei dar care a ramas in mare parte nefolosit din cauza pandemiei de coronavirus.Actiunea s-a desfasurat sub supravegherea cardinalul polonez Konrad Krajewski, in varsta de 57 de ani, care se ocupa de actiunile de caritate ale papei Francisc si detine titlul de elemozinier apostolic. La cererea papei, el a infiintat o clinica si alte facilitati pentru persoanele fara adapost langa Piata Sf. Petru din Roma. Krajewski este, de asemenea, foarte activ in interactiunea cu organizatii de caritate italiene care ajuta persoane nevoiase si fara adapost in toata Italia Circa 25 de persoane fara adapost au primit prima doza de vaccin si mai multe grupuri vor fi vaccinate in zilele urmatoare, se arata intr-un comunicat.Saptamana trecuta, papa Francisc, in varsta de 84 de ani, si fostul suveran pontif Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani, au fost vaccinati in cadrul programului de inoculare de la Vatican.Papa Francisc a declarat intr-un interviu televizat la inceputul acestei luni ca toata lumea ar trebui sa se vaccineze."Este o alegere etica pentru ca te joci cu sanatatea ta, cu viata ta, dar si cu vietile celorlalti", a declarat suveranul pontif pentru postul italian de televiziune Canale 5.