Venetia: Doi germani au fost amendati pentru ca au inotat in Marele Canal (Video)

"S-a intamplat miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 3:00. Cei doi barbati s-au dezbracat langa Podul Rialto, lasandu-si hainele acolo. Ei au sarit in apa si au inotat, traversand Canal Grande", a declarat un purtator de cuvant al Politiei locale pentru CNN.Canal Grande are o adancime medie de aproape 5 metri si este una dintre cele mai populare atractii turistice ale orasului.Cei doi barbati au fost filmati de politistii care patruleaza in Venetia, imaginile fiind apoi prezentate Politiei Locale, care i-a amendat pe cei doi cu cate 350 de euro fiecare si i-a evacuat temporar din oras.Amenda pentru cei doi este amenda standard pentru cei care inoata in celebrele canale ale Venetiei si nu are legatura cu restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19.Cei doi au fost indepartati temporar din Venetia in baza unei reglementari care permite autoritatilor sa evacueze o persoana dintr-un oras, pentru a mentine ordinea publica.