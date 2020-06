Vesti bune in Italia: A inregistrat cea mai mica crestere zilnica a noilor cazuri de COVID-19 dupa 26 februarie

Ziare.

Numarul noilor cazuri de COVID-19 a sporit cu 178 in ultimele 24 de ore, ceea ce aduce bilantul total la 233.197. Pentru comparatie, numarul zilnic de noi cazuri a fost 516 vineri, 416 sambata si 355 duminica.Numarul deceselor in cursul ultimelor 24 de ore este de asemenea in scadere in raport cu media ultimelor zile, cu 60 de victime inregistrate in intreaga Italia, totalul ajungand la 33.475 de morti.Regiunea cea mai afectata ramane Lombardia - unde locuiesc aproximativ 10 milioane de persoane - cu 16.131 decese din 89.018 de cazuri de COVID-19, dar care nu a inregistrat decat 50 de noi cazuri luni.Aceste date sunt incurajatoare, cu numai doua zile inaintea redeschiderii prevazute pentru 3 iunie a circulatiei intre cele 20 de regiuni din Italia, dar si a frontierelor externe ale tarii pentru cetatenii statelor din Uniunea Europeana si din spatiul Schengen.Italia a inceput in luna mai ridicarea treptata a restrictiilor impuse in martie pentru a incetini raspandirea noului coronavirus.