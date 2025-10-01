Jucăriile toxice dispar din Europa: reguli noi pentru siguranța copiilor

Pe piața europeană a jucăriilor urmează o schimbare importantă. Mai exact, substanțele chimice considerate periculoase vor fi eliminate treptat, în urma unui acord la nivelul Uniunii Europene. Oficialii celor 27 de state membre și Parlamentul European au ajuns la o înțelegere privind un regulament menit să ridice standardele de siguranță și să extindă lista de interdicții, după ani de dezbateri și presiuni din partea specialiștilor în sănătate publică.

Măsura vizează în primul rând eliminarea PFAS, așa-numitele „substanțe chimice eterne”, recunoscute pentru rezistența lor la degradare și asociate cu boli grave precum afecțiuni hepatice, nivel crescut de colesterol, slăbirea imunității și chiar riscuri oncologice. Interdicția nu va lăsa loc de ambiguități: doar cazurile unde acești compuși nu pot intra în contact cu copiii vor beneficia de excepții.

Regulile devin mai stricte și pentru perturbatorii endocrini

Regulamentul european extinde interdicțiile și asupra perturbatorilor endocrini, compuși chimici care pot deregla sistemul hormonal și influența dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Este o abordare preventivă, menită să blocheze riscurile înainte de a afecta generațiile viitoare.

Dincolo de aspectul medical, decizia este și un semnal adresat industriei. „Trimitem un mesaj clar: protecția copiilor primează, iar concurența între producători trebuie să fie una corectă”, a transmis eurodeputata Marion Walsmann, care a condus negocierile în Parlamentul European.

Noile măsuri nu au intrat încă în vigoare, întrucât așteaptă adoptarea formală de către Consiliu și Parlament. Totuși, acordul marchează deja o schimbare de paradigmă: jucăriile comercializate în Europa vor trebui concepute după standarde mai stricte, iar producătorii vor fi nevoiți să se adapteze rapid.

Ads