30 iunie, termenul limita pentru romanii care vor sa obtina rezidenta britanica. Care este procedura de solicitare

Cetatenii romani care au sosit pe teritoriul Regatului Unit pana la data de 31 decembrie 2020 trebuie sa solicite rezidenta, asemeni tuturor cetatenilor europeni, pana la data de 30 iunie 2021."Daca v-ati hotarat sa ramaneti in Regatul Unit si nu ati aplicat pentru obtinerea statutului de rezident, va rog sa aplicati acum, pentru a va proteja dreptul de trai, lucra si studia aici", se arata in mesajul pe care ambasadorul Romaniei la Londra l-a adresat intr-o postare pe Facebook romanilor care locuiesc in Regatul Unit.Detalii despre procedura de inscriere EU Settlement Scheme destinata cetatenilor europeni si membrilor de familie ai acestora se gasesc pe pagina guvernului britanic Pana la sfarsitul lunii martie, 918.270 de cetateni romani au cerut un statut de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in cazul a 852.310 dintre ei cererea fiind aprobata, conform unei statistici publicate saptamana trecuta de Ministerul de Interne britanic.Primele cinci nationalitati cu cel mai mare numar de cereri solutionate favorabil sunt polonezii (931.140), romanii (852.310), italienii (478.830), portughezii (359.070) si spaniolii (304.310).Insa numai 33% dintre romanii cu cererea aprobata au primit statutul de rezident permanent ('settled status'), ceilalti obtinand statutul de rezident temporar ('pre-settled status'), in timp ce procentul polonezilor care au obtinut statutul de rezident permanent este de 77%. Lituanienii au obtinut de asemenea intr-un procent ridicat, de 75%, statutul de rezident permanent, in timp ce un procent redus al acestui statut, de 24%, se mai inregistreaza in randul croatilor.Statutul de rezident permanent poate fi obtinut de persoanele care au trait in Regatul Unit cel putin cinci ani. Cele care au trait in aceasta tara mai putin de cinci ani pot primit statutul de rezident temporar, ce poate fi transformat in cel de rezident permanent odata ce solicitantul cumuleaza cei cinci ani de resedinta in Regatul Unit.Odata cu iesirea Regatului Unit din UE , cetatenii europeni care doresc sa lucreze in aceasta tara trebuie sa solicite o viza prin noul sistem de imigrare bazat pe puncte. Pentru a fi considerat eligibil, solicitantul trebuie sa demonstreze ca poate vorbi limba engleza la un nivel intermediar B1, are o oferta de munca la nivelul de calificare necesar de la un sponsor/angajator autorizat de Home Office si salariul minim anual oferit de catre sponsor/angajator este de 26.500 lire sterline sau egal cu nivelul de salarizare relevant domeniului de activitate (daca in domeniul de activitate salariul minim anual este mai mare de 26.500 lire sterline).Noul sistem de imigrare pe baza de puncte nu se aplica turistilor si nici cetatenilor europeni care au obtinut sau urmeaza sa obtina pana la 30 iunie 2021 statutul de rezident permanent sau de rezident temporar.