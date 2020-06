78 de monumente din Marea Britanie, considerate ca "omagiaza rasismul si sclavia", sunt vizate de campania "Inlaturati rasistii"

Ziare.

Site-ul toppletheracists.org a publicat miercuri o lista cu 78 de astfel de statui aflate in localitati britanice.In lista sunt incluse zeci de repere, de la "Bodmin Beacon" al lui Sir Walter Raleigh Gilbert la memorialul Lordului Kitchener din Insula Orkney, care, este sustinut de campanie, trebuie inlaturate "astfel ca Marea Britanie sa poata in sfarsit sa infrunte adevarul despre trecutul ei", scrie Daily Mail. Organizatorii campaniei au spus ca au fost inspirati de "actiunea directa a locuitorilor din Bristol", care duminica au daramat de pe soclu statuia negustorului de sclavi Edward Colston, care a fost apoi aruncata in rau.Cat priveste alegerea acestor statui, au fost luate in considerare "cazuri in care exista responsabilitate privind violenta coloniala".Monumente inchinate unor monarhi ca Charles II si James II apar pe lista, la fel si unul dedicat luiOliver Cromwell.Cele 78 de monumente sunt localizate in 39 de localitati.De la izbucnirea manifestatiilor anti-rasism in SUA, ca urmare a uciderii de catre politia a afro-americanului George Floyd, apoi in Europa, mai multe astfel de statui si monumente au fost vandalizate ori demontate.