UE si Marea Britanie progreseaza timid in incheierea unui acord comercial. Partile au convenit sa intensifice negocierile pentru "a elimina lacunele semnificative"

Cele doua parti au anuntat ca runda de negocieri din aceasta saptamana referitoare la incheierea unui nou acord post- Brexit valabil incepand din 2021 a inregistrat unele progrese, dar nu un progres major.Potrivit UE , acordul trebuie convenit pana la sfaritul acestei luni, sau cel tarziu in primele zile ale lunii noiembrie, pentru a ramane timp suficient sa fie ratificat in blocul comunitar pana la sfarsitul anului.Johnson si von der Leyen au discutat sambata care trebuie sa fie urmatorii pasi."Au fost de acord asupra importantei gasirii unui acord, daca este posibil, ca o baza solida pentru o relatie strategica intre UE si Regatul Unit in viitor", arata un comunicat comun."In ultimele saptamani au avut loc progrese, dar ... au ramas lacune semnificative, in special, dar nu numai, in domeniile pescuitului, conditiile de concurenta echitabile si guvernanta", potrivit comunicatului.Cei doi lideri i-au instruit pe negociatorii lor pentru Brexit, Michel Barnier si David Frost, "sa lucreze intens pentru a incerca sa remedieze aceste lacune".Johnson a declarat sambata, mai devreme, ca Marea Britanie a continuat sa faca presiuni pentru un acord in stil canadian cu UE, dar este, de asemenea, gata sa intrerupa actualele legaturi comerciale stranse si sa respecte normele generale ale Organizatiei Mondiale a Comertului, care includ cote si tarife."Cred ca sunt multe lucruri de facut. Exista o mare oportunitate ca ambele parti sa se descurce bine", a spus acesta.Noi discutii comerciale sunt prevazute sa aiba loc la Londra saptamana viitoare si la Bruxelles saptamana urmatoare, inainte ca cei 27 de lideri nationali ai UE sa se intalneasca in perioada 15-16 octombrie pentru a evalua progresul.Daca discutiile vor esua, miza va fi un volum comercial anual estimat la 1.000 de miliarde de euro.UE declara ca nu va pune in aplicare nicio noua intelegere daca Londra va submina tratatul pentru Brexit cu proiectul sau de lege privind piata interna.