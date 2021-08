Alertă în Marea Britanie: 13 orașe mari vor fi înghițite de ape VIDEO

Astfel, Marea Britanie va suporta mai devreme sau mai târziu efectele devastatoare ale schimbărilor climatice. În mod natural, cele mai susceptibile la aceste previziuni sumbre sunt zonele de coastă și joase, precum și cele din apropierea râurilor și căilor navigabile majore din Marea Britanie, potrivit Express Potrivit experților de Climate Central, estul Angliei va fi cea mai afectată zonă. Hărțile publicate recent indică următoarele orașe care vor fi complet sub ape: Skegness, King’s Lynn, Great Yarmouth, Boston și Peterborough.Mai la nord, părți din Doncaster și Lincoln s-ar putea confrunta cu grave probleme legate de inundarea lor, în timp ce Grimsby, Hull și Barton-upon-Humber ar putea fi de nerecunoscut.În cealaltă parte a hărții, zone imense din Cardiff și Swansea din Țara Galilor vor fi și ele sub apă.Chiar și părți imporatnte din Londra sunt expuse riscului, în special cele mai apropiate de râul Tamisa.Potrivit Climate Central, se așteaptă ca zonele de coastă din Marea Britanie să ajungă sub nivelul mării, în următorii 30 de ani.Recent, raportul IPCC al ONU avertiza că seceta, căldura excesivă, inundațiile și creșterea nivelul mării în lume, vor deveni probleme grave în următorii ani, pentru omenire, dacă nu acționează imediat.