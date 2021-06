Ambasadorul Marii Britanii: "Aproape un milion de romani au ales sa traiasca in UK in ciuda Brexit-ului si a absentei micilor"

"In ultimii doi ani de zile calitatea si dimensiunea relatiei bilaterale au crescut remarcabil. Am descoperit chiar ca aproape un milion de romani au ales sa traiasca in Regatul Unit, in ciuda Brexit-ului, a vremii si a absentei micilor din bucataria englezeasca", a spus diplomatul. El a amintit ca anul acesta se implinesc 69 de ani de cand Regina Elisabeta a II-a se afla pe tronul Marii Britanii. "Regina si-a dedicat viata Marii Britanii si Commonwealth-ului", a spus Noble si a amintit ca 2021 este un "an de tristete profunda pentru Regina" dupa moartea Printului Philip, duce de Edinburgh. In acest context, ambasadorul a amintit de prietenia dintre Printul Philip si Regele Mihai In discursul sau, ambasadorul Noble a amintit de implicarea misiunii britanice in sustinerea ONG-urilor romane "care se ocupa cu provocari sociale precum violenta impotriva femeilor sau exploatarea sexuala a minorilor"."Am sarbatorit in acest an aniversarea a 165 de ani de la dezrobirea romilor din Romania si a 50 de ani de la declaratia drepturilor romilor din 1971. Mai avem multe de facut la nivel global, nu doar in Romania, pentru a obtine egalitatea adevarata", a adaugat el.Totodata, ambasadorul britanic a vorbit despre perspectivele prezentului, dupa ce Marea Britanie a iesit din UE "Indiferent de sentimentele personale legate de Brexit, obiectivul actual este de a consolida relatiile Regatului Unit la nivel global. Summitul G7 a demonstrat cum partenerii globali pot lucra impreuna pentru a raspunde la provocari globale precum pandemia, consolidarea democratiei si a libertatii presei", a subliniat el.Cu acest prilej, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca , a transmis mesajul premierului Florin Citu "Guvernul Romaniei pretuieste Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca pe un partener strategic puternic si de incredere", a aratat acesta.In acest sens, a fost amintit Parteneriatul strategic Romania - Marea Britanie. "Obiectivul nostru principal este sa modernizam si sa extindem cooperarea bilaterala si in alte domenii - de la politica externa si de securitate, aparare si legaturi economice la cele culturale si din domeniul educatiei. Este o oportunitate de a reconfirma determinarea noastra pentru un parteneriat mai puternic", este subliniat in mesajul transmis de Executivul roman.Este mentionata si comunitatea romaneasca din Regatul Unit - "aproape un milion, romani care aduc o contributie valoroasa la dezvoltarea societatii britanice"."Suntem foarte interesati sa consolidam si sa valorificam rolul pozitiv al acestora in interesul relatiilor romano-britanice si in egala masura sa le protejam drepturile", a transmis Nicolae Ciuca.La randul sau, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, apreciat ca "Marea Britanie este un exemplu pe care trebuie sa il urmam in ceea ce priveste reformele pietei libere, comertului liber si taxarea muncii".