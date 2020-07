Anglia a ridicat restrictiile pentru pub-uri si restaurante. Expertii in sanatate publica avertizeaza ca riscurile acestei relaxari sunt prea mari

Noul pachet de relaxare a restrictiilor a permis redeschiderea puburilor, restaurantelor, coafoarelor, cinematografelor si parcurilor tematice, insa cu respectarea stricta a regulilor sanitare si de distantare, informeza BBC . Deasemenea, ei au invitat cetatenii sa isi lumineze ferestrele, sambata, in aminitirea celor care au murit din cauza noului coronavirus.Prof. Robert West, un epidemiolog de la University College London, a declarat pentru BBC:Ultimele cifre, lansate sambata, au aratat ca alte 67 de persoane au murit in Marea Britanie dupa ce au testat pozitiv pentru coronavirus, ceea ce a atras numarul de decese la 44.198.Restrictiile raman inca valabile in Scotia si Tara Galilor, in timp ce Irlanda de Nord si-a deschis pub-urile incepand de vineri., din cauza temerilor pentru siguranta si a prea multelor necunoscute in implementarea masurilor de distantare.Chiar daca barurile au fost luate cu asalt de clienti, britanicii sunt nevoiti sa-si rezerve locurile, sa-si inregistreze datele personale la intrare si sa nu petreaca mai mult de trei ore in locatie.In Regatul Unit s-au inregistrat pana in acest moment aproximativ 285.000 de infectari si 44.000 de decese, fiind in top 10 al celor mai afectate state din lume de pandemie, cu o rata uriasa de mortalitate, de aproximativ 15%, mai noteaza sursa citata.