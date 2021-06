Cercetator britanic, despre evolutia COVID-19 in Anglia: "Al treilea val este cu siguranta in derulare"

Profesorul Adam Finn, membru al Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), a spus sambata: "Cursa este stransa intre programul de vaccinare si al treilea val provocat de varianta Delta".Confirmand cresterea importanta a numarului infectiilor in Marea Britanie , el a declarat pentru BBC Radio 4: "Poate ca putem fi putin optimisti ca nu escaladeaza mai rapid, dar cu toate acestea creste, asadar, acest al treilea val este cu siguranta in derulare".Intrebat cu privire la posibilitatea vaccinarii copiilor cu varste de peste 12 ani, Finn a spus ca imunizarea minorilor "nu ar fi oportuna acum, nici aici, nici altundeva in Europa"."Adultii se imbolnavesc, asa ca vaccinarea adultilor este categoric prioritatea acum", a adaugat profesorul.De la inceputul pandemiei, Marea Britanie a inregistrat mai mult de 4,6 milioane de cazuri (dintre care 4 milioane, in Anglia) si peste 128.000 de decese asociate (dintre care 113.000, in Anglia), potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.La nivel mondial, au fost inregistrate peste 177,8 milioane de contaminari si peste 3,85 milioane de decese asociate.