Boris Johnson anunta un program guvernamental pentru a-i face pe britanici sa slabeasca: COVID-19 ne-a amintit riscurile imediate si pe termen lung ale supraponderabilitatii

Printre masuri: Interzicerea publicitatii online

"COVID-19 ne-a amintit riscurile imediate si pe termen lung ale supraponderabilitatii", a declarat duminica un purtator de cuvant al guvernului. "Vom cere cetatenilor sa profite de acest moment pentru a-si analiza modul de viata si a lua masuri simple pentru a pierde din greutate, pentru a trai mai sanatos si a reduce presiunea asupra Serviciului de sanatate public britanic (NHS)", a spus el.Datorita unei finantari care ar putea atinge 10 milioane de lire (11 milioane de euro), potrivit publicatiei The Guardian, planul "Pentru o sanatate mai buna" urmareste sa ajute 35 milioane de persoane, adica mai mult din jumatate din populatia britanica sa piarda din greutate si sa traiasca mai sanatos.Printre masurile asteptate figureaza - potrivit presei - interzicerea totala a publicitatii online pentru junk food si inainte de 21:00 la televiziune, obligatia pentru restaurante si lanturi fast-food de a face public numarul de calorii al felurilor de mancare in meniuri si necesitatea pentru magazine de a le indica pe sticlele cu bauturi alcoolice.In afara de extinderea filialelor NHS consacrate pierderii de greutate, Boris Johnson ar urma sa anunte proiecte pilot pentru a favoriza mersul pe jos si bicicleta in cartierele in care sanatatea este deficitara. Medicii generalisti vor putea sa "prescrie sedinte de mers pe bicicleta", care vor fi facilitate de aportul de material si de crearea unor piste pentru ciclisti separate.Acest plan intervine dupa ce un studiu al autoritatilor sanitare engleze (PHE) a indicat sambata ca persoanele obeze prezinta 40% riscuri suplimentare de a muri din cauza noului coronavirus.El marcheaza o cotitura de 180 de grade pentru premier, care se declarase anterior impotriva "taxelor pe pacatele noastre" si a unei abordari "paternaliste" din partea statului. Boris Johnson insusi a fost insusi spitalizat in primavara pentru ingrijiri intensive dupa ce contractase COVID-19, imputand in mai multe randuri severitatea simpotemelor sale intre altele si kilogramelor sale in plus.In Regatul Unit, aproape doua treimi (63%) dintre adulti au o greutate peste cea considerata ca sanatoasa, cu 36% supraponderali si 28% obezi, potrivit datelor guvernamentale. Un copil din trei intre 10 si 11 ani este de altfel este supraponderal sau obez.