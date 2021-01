Boris Johnson, despre un posibil vot privind independenta Scotiei: "Referendumurile ar trebui sa aiba loc o data intr-o generatie"

Intrebat daca intentioneaza sa continue cu rolul de prim-ministru, Johnson a raspuns simplu: "Da".El a precizat apoi ca un referendum ar trebui sa aiba loc o data intr-o generatie, cand a fost intrebat legat de posibilitatea organizarii unui vot privind independenta Scotiei, care s-a declarat pentru a ramane in Uniunea Europeana in 2016."Singurul lucru pe care pot sa il demonstrez este acela ca referendumurile, in experienta mea directa in aceasta tara, nu sunt neaparat evenimente vesele. Nu au o forta unificatoare notabila in starea nationala, ele ar trebui sa aiba loc doar o data intr-o generatie".Boris Johnson a vorbit duminica la emisiunea lui Marr despre situatia sanitara din tara, pregatind terenul pentru masuri mai stricte ce e posibil sa fie luate pentru Anglia.